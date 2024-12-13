Олега Майами попросили проверить на дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певец Олег Майами во время одного из мероприятий пообщался с журналистами и неожиданно ответил на вопрос о том, что бы он посоветовал сделать своим поклонникам до конца 2024 года.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — заявил он.

При этом сам Майами ни разу не был женат. На высказывание певца обратила внимание общественная активистка Светлана Грачева. Она заявила, что подобные заявления в год семьи недопустимы. Грачева обратилась в СК и попросила проверить высказывания Майами. Журналисты допускают, что певец может стать первым, кого накажут в рамках закона о запрете публичной пропаганды чайлдфри, который приняли в ноябре.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова рассказала о чувствах к Олегу Майами.