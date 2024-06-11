«Что тут плохого?»: Бородин отреагировал на обращение Орбакайте к хейтерам

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин прокомментировал обращение певицы Кристины Орбакайте к хейтерам. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

В своем обращении к недоброжелателям уехавшая в США артистка призналась, что хорошо живет после отъезда из России и «никогда нигде не проваливается».

«После того как мы ее просили отменить в России, она решила прокатиться по странам НАТО. Вот она поддержка России в трудную минуту. Уже не сдержалась, вышла в эфир, записала ролик, что у нее все хорошо. Конечно, все хорошо, денег в России заработала перед Новым годом, теперь тратишь их в США, что тут плохого? Ни в чем себе не отказываешь», - высказался Бородин.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что едет в тур по США после скандала в Монако.

Также сообщалось, что у Орбакайте обнаружили элитные дома и квартиры в России и США.