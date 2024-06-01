У Кристины Орбакайте нашли элитные дома и квартиры в России и США

Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России пытается активно зарабатывать за границей, чтобы содержать свою элитную недвижимость в Москве и США. Она готова выступать на частных мероприятиях примерно за 30 тысяч долларов (2,7 млн рублей).

Как пишет Kp.ru, дочь Аллы Пугачевой оказалась владелицей апартаментов в жилом комплексе Majestic Tower Bal Harbour на побережье Майами. Стоимость недвижимости площадью 285 квадратных метров оцениваются в 3 миллиона долларов (270 миллионов рублей).

Кроме того, певица купила дом в Нью-Йорке на Манхэттене, сейчас его стоимость оценивается в 15 миллионов долларов (1 млрд 352 миллиона рублей).

Есть у Кристины также элитная недвижимость в Москве, которую в свое время ей подарила знаменитая мама. На Тверской-Ямской певица владеет квартирой площадью 170 квадратных метров. Этот объект недвижимости по оценкам риэлторов стоит около 250 миллионов рублей. По некоторым данным, артистка планирует сдавать престижную квартиру за 300 тысяч рублей в месяц.

Также несколько лет назад Орбакайте приобрела двухуровневые апартаменты в новостройке на Большой Грузинской улице.

31 мая уехавшая из России 75-летняя певица Алла Пугачева официально выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Композиция, вероятно, адресована Кристине Орбакайте, которая столкнулась с отменой концертов в России после скандальных высказываний знаменитой матери.