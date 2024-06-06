Певица Кристина Орбакайте заявила, что едет в тур по США после скандала в Монако. Артистка поделилась творческими планами в соцсети.

В мае 2024 года у Кристины состоялось выступление в Монако. Публика, посетившая концерт, раскритиковала шоу Орбакайте. Поклонников не впечатлил ни вокал знаменитости, ни техническое оснащение мероприятия. Несмотря на скандал, Кристина анонсировала новое выступление.

Как выяснилось, осенью 2024 года певица отправится в гастрольный тур по США. Самый дешевый билет на концерт стоит 8000 тысяч, а самый дорогой — 17 тысяч.

«Дорогие друзья, жители Америки и Канады, жду вас на своих сольных концертах в сентябре 2024 года», — высказалась Кристина.

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