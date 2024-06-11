«У меня все зашибись»: сбежавшая из России Орбакайте эмоционально обратилась к хейтерам

Про Кристину Орбакайте и ее семью регулярно появляются новости в СМИ. Видимо певица устала от пристального внимания общественности. Дочь Аллы Пугачевой решила записать видео, в котором обратилась к недоброжелателям.

Артистка назвала нездоровым интерес вокруг себя, отметив, что любой блогер позавидовал бы такому пиару. Она поблагодарила поклонников и друзей за поддержку и не забыла упомянуть в обращении недоброжелателей.

«Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает», — сказала исполнительница.

Кристина заявила, что готова выступать для благодарной публики. В конце обращения она пожелала всем мира и добра.

Фанаты поддержали Орбакайте, но некоторые подписчики не поняли, к чему она записала такое высказывание.

«А к чему это все?! Был какой-то скандал? Вообще про нее забыла, она давно не живет в России! Уже никто ее не вспоминает», — написали они.

Последние два года певицу активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в США и много путешествует, но время от времени приезжает и в Россию. Сейчас артистка испытывает сложности с концертами в родной стране. Так, запланированный на март этого года гастрольный тур знаменитости сорвался. Теперь певица собирается приехать со своим шоу в Израиль в июне.

Ранее мы писали, что певица после массовой отмены концертов в России и скандального выступления в Монако продолжительное время путешествовала по странам Европы, а сейчас отправилась в США.