Анна Седокова уехала в южную страну вместе с известным рэпером

Российские исполнители Анна Седокова и Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) вместе улетели на Ближний Восток. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, они готовятся к съемкам в новом шоу. Как уточняется, конечной точкой их путешествия стал Оман.

«Сейчас артисты проживают сложный жизненный этап: Аня пытается справиться с трагедией, а рэпер — спасти свою семью. Но, несмотря на проблемы, артисты решили улететь в Оман ради съемок в новом проекте», — сказано в материале «Звездача».

Напомним — Анна Седокова лишь недавно вышла на сцену после самоубийства ее экс-мужа Яниса Тиммы, а Мирзохонов угодил в грандиозный скандал после публичных измен жене.

Помимо исполнителей, в проекте также примут участие Слава Чепурченко, Катя Адушкина, Владимир Маркони и Алексей Столяров.

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