«Начались проблемы с психикой»: Natan рассказал, как справлялся с депрессией после измен жене

Natan рассказал, что впал в депрессию после измен жене. Об этом сообщает Пятый канал.

Певец Natan признался, что после скандала с изменой жене на шоу «Звезды в Африке» он был эмоционально подавлен. По словам музыканта, справиться с депрессией ему помог лейбл, в котором он состоит.

«Лейбл боялся за меня, за мою семью. Потому что у меня начались большие проблемы с психикой. Они выражались в бессоннице, антидепрессантах, алкоголе, скандалах, нервах и в моей неработоспособности. Я был абсолютно неадекватным, не понимал в чем дело», — рассказал он.

Natan признался, что в итоге согласился на работу с психологом. При этом он еще не оставляет надежды на воссоединение с Анастасией Швецовой.

«Пройдя какой-то этап, очень надеюсь, что у нас будет уже совместный поход на сеанс, на котором я не ставлю гарантии, что мы сойдемся в чем-то, но хотя бы понять, в чем была причина», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что жена Natan сделала неожиданное признание после его измен.