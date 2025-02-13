Уехавший из России певец Artik оказался на шумной еврейской свадьбе с Джиганом

Родившийся на Украине, покинувший Россию и не желающий выступать перед ее гражданами рэпер Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) впервые за долго время вышел в свет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Музыканта заметили на нашумевшей свадьбе дочери главного раввина России — в Иерусалиме она сочеталась браком с сыном главного раввина Одессы.

«Уроженец Запорожья во время торжества в Иерусалиме не выступал, как его коллега по цеху Джиган, но активно общался с гостями и даже успел послушать историю сотворения мира от местного гида», — сказано в материале SHOT.

Умрихин, как напоминает канал, давно не живет в России и обитает в ОАО. Он также покинул дуэт Artik&Asti, но до сих пор зарабатывает на нем благодаря выступлениям певицы Севиль. На публике исполнитель почти не появляется.

Ранее мы писали о том, что солистку группы Artik&Asti заподозрили в беременности.