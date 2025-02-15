Улыбалась и не выглядела подавленной: Анна Седокова впервые вышла на сцену после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова дала первый концерт спустя почти два месяца после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Выступление певицы, которое было под угрозой срыва, состоялось в Казахстане. Об этом сообщает StarHit и публикует соответствующие кадры.

14 февраля Анна Седокова впервые вышла на сцену после гибели Яниса Тиммы в декабре 2024 года. Концерт артистки в одном из ресторанов Астаны состоялся, несмотря на многочисленные попытки срыва. На появившихся в Сети кадрах видно, как экс-солистка группы «ВИА Гра» сначала с улыбкой прошла мимо посетителей заведения, а затем выступила на сцене.

Для мероприятия певица выбрала черный костюм, а также надела солнцезащитные очки. Анна Седокова исполнила песни «Я всегда рядом», «Сердце в бинтах» и другие. Артистка не слишком активно двигалась на сцене, но активно жестикулировала и улыбалась. Было заметно, что она не выглядела подавленной.

После концерта Анна Седокова вышла на связь в личном блоге и поблагодарила поклонников за поддержку. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что выступление далось ей нелегко.

«Это было суперсложно, непонятно, „переживательно“, но спасибо за вашу любовь, я вас очень люблю», — высказалась Анна Седокова.

Напомним, друг Яниса Тиммы обращался к блогерам Казахстана с целью сорвать концерт певицы, запланированный в Алматы 14 февраля. Марк Пугачев утверждал, что Анна Седокова виновна в гибели баскетболиста и не помогала его родителям.

Бывший муж артистки ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Сама же она после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова дала новый комментарий о смерти Яниса Тиммы. Экс-солистка «ВИА Гры» заявила, что встречает День всех влюбленных «с огромной дырой в сердце».