Анастасия Волочкова продемонстрировала вертикальный шпагат в ночном клубе

Балерина Анастасия Волочкова посетила день рождения «Нового радио» в ночном клубе Gipsy. Знаменитость продемонстрировала на сцене свой «золотой» шпагат.

Об этом сообщил StarHit в Telegram-канале.

Балерина появилась на мероприятии в классическом костюме оливкового цвета и ботильонах на высоком каблуке. Опираясь на руку ведущего, Волочкова показала идеальный вертикальный шпагат. Присутствующие аплодировали балерине.

Гостями мероприятия также стали певицы Бьянка, Мари Краймбрери, Лолита, артист Дима Билан и другие.

29 ноября в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой граммофон». Певица Анна Седокова появилась на мероприятии в открытом платье и назвала себя первой, кто начал носить латекс в России. Певец Филипп Киркоров заявил, что может выступить для йоркширского терьера за 10 гонораров. Артист также говорил, что всю жизнь зарабатывал и вкладывал в себя, поэтому не сформировал подушку безопасности, о которой все думают. А исполнительница хита «Кабриолет» Любовь Успенская раскрыла главную мечту. Она по традиции посетила событие вместе с дочерью Татьяной Плаксиной.