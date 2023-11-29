Вопрос журналистов о Киркорове разозлил Успенскую

Певица Любовь Успенская отказалась говорить о коллеге Филиппе Киркорове на церемонии вручения «Золотого граммофона». На вопрос журналистов артистка дала резкий ответ. Этот момент запечатлел корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты рассказали, что Киркоров буквально коллекционирует награды и даже не замечает. Успенская быстро дала понять, что не желает обсуждать этого человека.

Певица отреагировала следующим образом: «Я абсолютно далека от его разговоров о его фигуре, всех его местах. Я говорю о том, что сегодня получила первую награду. Я не считаю, будет вторая, третья. Самое главное, чтобы были силы, были желания и творчество».

Также Успенская раскрыла главную мечту, связанную с дочерью – Татьяной Плаксиной. Она присутствовала на церемонии и традиционно была рядом с матерью.

«Мечтаю, чтобы моя дочь получила награду. Материал есть, но все это небыстрый процесс», - призналась артистка.

Ранее Успенская заявляла, что Киркоров делал ей предложение руки и сердца. Артист, в свою очередь, опроверг слова певицы и назвал распускаемые слухи о предложении «похотливыми мыслями».