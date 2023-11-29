Киркоров признался, что готов выступить для йоркширского терьера за 10 гонораров

Певец Филипп Киркоров на премии «Золотой граммофон» заявил, что готов выступить для собаки за 10 гонораров. Эксклюзивный комментарий артиста приводит сайт «Страсти».

У Киркорова поинтересовались, попадал ли он в переплеты, и привели в пример его коллегу Николая Баскова, который однажды выступал для йоркширского терьера.

«До такой степени я еще не дожил. Смотря сколько бы заплатили. Если бы заплатили, как за 10 корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера», - сказал Киркоров.

Исполнитель отметил, что очень любит «экзотические места» для выступлений.

«Я вспоминаю свое выступление на острое Гренада. Это было давно, но очень необычно. Привезли на частном самолете на остров. Там были пляж, инсталляция. Было красиво, необычно», - поделился певец.

Также журналисты спросили поп-короля, важны ли сейчас, по его мнению, деньги, чтобы стать популярным.

Артист ответил: «Куда же без них. Смотря как это расценивать. Если расценивать, как инвестицию в самого себя, то, конечно, важны. Потому что очень важно не только зарабатывать, но и вкладывать. Я всю жизнь зарабатывал, но я и в себя всю жизнь вкладывал. Поэтому у меня нет той самой подушки безопасности, о которой так все пекутся и думают».

Ранее Киркоров признался, что изменял певице Алле Пугачевой во время брака.