«Латекс в этой стране начала носить я»: Анна Седокова выбрала платье в духе БДСМ для «Золотого граммофона»
Анна Седокова объяснила появление в латексном платье на «Золотом граммофоне».
© Сайт «Страсти»
Певица Анна Седокова появилась на премии «Золотой граммофон» в латексном платье. Артистка объяснила выбор наряда. Эксклюзивный комментарий певицы приводит сайт «Страсти».
«Сегодня настроение было озорное, проказное. Ну и давайте скажем: латекс в этой стране начала носить я, поэтому решила чуть вернуться к истокам», - сказала Седокова.
На вопрос, не заревнует ли муж из-за таких откровенных нарядов, певица ответила: «А к чему он должен ревновать? Дело не в откровенных нарядах, а в том, что у тебя в голове».
Журналисты предположили, что ему могут не понравиться взгляды других мужчина на супругу. На это Седокова сказала: «Вы думаете, он не знал, на ком женился? Мне кажется, тут все ясно».
Напомним, артистка несколько лет состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. За это время они ругались и расставались. Недавно в паре снова наступил кризис. Седокова призналась, что хотела бы сохранить семью, но приняла решения, которые подходят лично ей. Певица «выбрала себя и не стала делать что-то ради семьи».