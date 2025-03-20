Айза заявила, что Natan закрутил роман «со всеми» на шоу «Звезды в джунглях»

Российский рэпер Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов), в конце прошлого года оскандалившийся из-за публичных измен жене, накуролесил еще больше, чем думали его фанаты. Об этом рассказала артистка Айза-Лилуна Ай.

Напомним — во время съемок шоу «Звезды в джунглях» Мирзохонов был пойман с поличным во время поцелуев с певицей Бьянкой и блогером Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина). После этого он был раскритикован многими коллегами по сцене и даже удостоился звания «кринж года». Однако, уверяет также принимавшая участие в проекте Айза, в Сеть утекли лишь отдельные эпизоды его похождений — на самом же деле они были гораздо масштабнее.

«Мы там правда бухали. Пермякова водку привезла. Там реально всем крышу сносит. Вот в прошлом сезоне Natan со всеми переспал! А я ни с кем. Ну он там реально отличился», — заявила экс-жена Гуфа в шоу «Токсики» в VK Видео.

При этом сама Айза, хоть и, по собственным утверждениям, не вступала ни с кем в интимные отношения, тоже угодила в скандал — из-за флирта с женатым футболистом Вячеславом Малафеевым.

Ранее Айза заявила, что давно знала о романе певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерины Мизулиной.