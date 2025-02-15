«Простила я давно»: жена Natan сделала неожиданное признание после его измен

Супруга рэпера Natan сделала неожиданное признание о своей жизни после его измен.

Анастасия Швецова решила в личном блоге поднять тему, связанную с тем, что же такое настоящая любовь, подчеркнув, что за нее всегда нужно бороться до последнего. Она призналась, что над отношениями нужно всегда работать.

Жена артиста подчеркнула, что любовь должна сопровождаться действиями в виде заботы, поддержки, понимания и уважения. Ведь чувства, по ее словам, проявляются не только в словах, но и в поступках.

«Любовь — это не просто чувство, это действия, которые мы совершаем каждый день. Если мы любим себя, то заботимся о своем здоровье, настроении и развитии. Мы учим себя ценить каждое мгновение, каждый шаг на пути к самосовершенствованию», — отметила девушка в социальных сетях.

Также Анастасия подчеркнула, что, несмотря не предательство мужа, она все еще верит в настоящую и бескорыстную любовь. По словам Швецовой, все произошедшие события лишь принесли ей опыт. Девушка не стала скрывать, что уже простила своего супруга за измены и публичные интрижки, которые были у него в реалити-шоу. Девушка сообщила, что прощение является важной составляющей любви.

«Я не потеряла веру в любовь, несмотря на все пережитые трудности. Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. Каждое испытание — это урок, который помогает нам расти. Простила я давно. Вопрос в том как научиться жить так, чтобы больно больше не было. Как пройти это все, извлекая опыт и опираясь на любовь. Любовь к себе, к своим близким», — заверила жена Natan.

Ранее мы писали о том, что Natan ответил Алене Водонаевой, которая уличила его в связи с Лерчек и Бьянкой.