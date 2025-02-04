Айза заявила, что давно знала о романе певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай прокомментировала видео, на котором певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй. Она заявила, что между ними роман – об этом Айза знала давно.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале.

Айза написала под видео с поцелуем певца и Мизулиной: «Ну наконец-то». Она призналась, что по-женски понимает Екатерину.

«Ну очень она хотела, чтобы об их романе знали все. Я знала уже давно», - сообщила Айза.

Под постом знаменитости интернет-пользователи писали: «Прекрасная пара», «Созданы друг для друга», «Мы все давно знали».

Ранее сообщалось, что певец и глава Лиги безопасного интернета сделали вид, будто поцеловались. Это произошло во время посещения школы в Москве. Им кричали «Горько». Ни SHAMAN, ни Мизулина не комментировали это.