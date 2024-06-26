53-летняя певица Кристина Орбакайте прилетела на гастроли в Израиль

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте приехала с небольшим гастрольным туром в Израиль. Об этом она рассказала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Привет, дорогие израильтяне, ну что, теперь я уже точно у Вас, на на земле обетованной, и уже точно с вами встретимся!» - сказала Орбакайте в видеобращении.

Орбакайте выступит с четырьмя концертами, последний из которых - в Тель-Авиве - пройдет 30 июня.

Как сообщалось ранее, минимальная цена билета на израильских концертах Орбакайте составляет 229 израильских шекелей, или около 5 тысяч рублей, максимальная - 459 шекелей (чуть более 10 тысяч рублей).

Напомним, в настоящее время в Израиле живет мать Кристины Орбакайте Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) .

Ранее в мае СМИ сообщали, что Кристина Орбакайте бесплатно выступит в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей, однако впоследствии эту информацию опровергли. Также Орбакайте заявила, что планирует провести гастроли в США.

*признан иноагентом на территории России.