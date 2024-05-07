«Жест доброй воли»: продюсер объяснил, почему Орбакайте споет в Кремле бесплатно

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев отреагировал на новости о том, что певица Кристина Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Кремле в День защиты детей, который отмечается 1 июня. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению продюсера, в решении артистки выступить бесплатно на сцене Государственного Кремлевского дворца нет корыстной заинтересованности.

«Я не думаю, что Орбакайте пытается реанимировать ситуацию, свою концертную деятельность за счет детей, это было бы слишком кощунственно. Считаю, что это жест доброй воли. Закон кармы все-таки работает: делай добро, и тебе во сто крат воздастся. Команда Орбакайте руководствуется этим принципом, может быть это будет такой первый шаг к „потеплению“ в нынешней ситуации», — рассказал Бабичев.

Напомним, изначально организаторы концерта в честь Дня защиты детей предложили Орбакайте выступить в Кремлевском дворце, но та, по данным журналистов, заявила, что приедет в Москву только за 5,5 миллионов рублей. Однако вскоре звезда изменила свое решение и выразила готовность выступить на мероприятии бесплатно.

Также мы писали, что Орбакайте вместе с супругом отправилась отдыхать в Италию.