Билеты от 5 тысяч: Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и попросила прийти на ее концерты
© Starface.ru
Певица Кристина Орбакайте анонсировала несколько концертов в Израиле. Они состоятся в конце июня.
Шоу, с которым приедет Орбакайте, называется The Best.
«Дорогие израильтяне. Я с нетерпением жду встречи с вами, и она состоится уже очень-очень скоро. Приходите. Жду, целую, люблю. Ваша Кристина», - обратилась Орбакайте в соцсетях.
Певица опубликовала график выступлений и ссылки на билеты. 27 июня пройдет ее концерт в Хайфе, 28 июня – в Беэр-Шеве, 29 июня – в Ашдоде и 30 числа – в Тель-Авиве.
Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, что в переводе на российские рубли составляет более 5 тыс. Максимальная стоимость билетов – 459 шекелей (чуть более 10 тыс. рублей). Примечательно, что на многие выступления билетов осталось немного.
Ранее сообщалось, что Орбакайте обратилась к хейтерам со словами «у меня все зашибись».