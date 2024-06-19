10-летняя дочь Аллы Пугачевой с сумкой за 175 тысяч рублей затмила маму

10-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина снялась с сумкой за 175 тысяч рублей и стала копией матери. Некоторые пользователи Сети отметили, что наследница затмила артистку на фотографии.

Звездная семья снялась в ресторане в честь дня рождения Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Сам именник выглядел счастливым и надел белую футболку, Пугачева тоже выбрала светлое платье с цветочным узором, сын Гарри был похож на отца даже своим нарядом, но больше всех выделялась 10-летняя дочь супругов Лиза. Она подобрала вечерний образ с серебристым платьем, жакетом и сумочкой. СМИ пишут, что кожаная мини-сумка Prada стоит €1900 (около 175 тысяч рублей).

Поклонники осыпали комплиментами дочь Пугачевой и отметили, что девочка затмила маму.

«Лиза — будущая звезда! Очень эффектная девочка», «Как же быстро взрослеет малышка. Уже с дорогой сумкой и в стильном жакете», — цитирует пользователей Сети «7Дней.ru».

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*признан иноагентом на территории РФ