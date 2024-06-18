«Нужно было решиться на этот подвиг»: актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз

Актриса Глафира Тарханова, которая недавно признавалась, что не знает пол своего будущего ребенка, стала мамой в пятый раз. В личном блоге звезда сериала «Громовы» сообщила, что у нее родилась дочь.

В минувшие выходные Глафира Тарханова официально рассекретила свою беременность, а 18 июня актриса поделилась с подписчиками радостной новостью: она родила пятого ребенка. Артистка решила сразу сообщить пол малыша, который, по ее словам, она сама не знала до родов.

«Дочка. Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти этот путь вместе, понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — поделилась Глафира Тарханова.

Недавно актриса признавалась, что решила не устраивать гендер-пати и перед родами не знала пол будущего ребенка.

«Мы не делали гендер-пати! Потому что, по-моему, праздничные видео, когда ждут ребенка конкретного пола, не оправдывающие ожидание, — это грустно! Каждый ребенок — это чудо! Четыре сына есть, далее пока секрет. Тем более и врачи на УЗИ иногда ошибаются… Мы будем рады новому человеку в любом случае!» — отмечала артистка.

Об интересном положении Глафиры Тархановой стало известно на премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Знаменитость появилась на мероприятии в облегающем синем платье, подчеркивающем округлившийся живот.

Напомним, Глафира Тарханова состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

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