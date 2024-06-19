«Думала, что я его убью»: Ирина Понаровская рассказала о ссоре с Андреем Малаховым

Певица Ирина Понаровская рассказала о крупной ссоре с телеведущим Андреем Малаховым. Несмотря на обиды, они смогли помириться, и мужчина даже встал на колени перед артисткой. Об этом она рассказала в беседе с PROZVEZD.

Недавно у исполнительницы состоялся сольный концерт в Москве. Среди зрителей был Малахов, который выглядел счастливым и осыпал певицу комплиментами. Как оказалось, между звездами не всегда были такие прекрасные отношения.

«Вы думаете, мы с ним не ругались? Вы знаете, как мы с ним поругались годик назад? Думала, что я его убью. Он тоже был близко к этому же. Но потом мы нашли силы, чтобы объясниться и прийти к пониманию», – поделилась Ирина.

После слов артистки телеведущий встал перед ней на колени, и зал пришел от этих действий в восторг. В этот вечер все отмечали, что Понаровская выглядит очень эффектно. Сама она сделала комплимент другу Малахову.

«Андрей – огромный профессионал своего дела. Он человек, который выдерживает непосильные нагрузки. Все, с чем к нему приходят, ему приходится выслушивать и потом хранить в своем сердце. А оно тоже живое. Я преклоняюсь перед тобой, Андрей, за твою человечность», – поделилась женщина.

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