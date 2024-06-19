Редкое имя: как назвала Глафира Тарханова новорожденную дочь

Накануне Глафира Тарханова поделилась с подписчиками радостной новостью. Актриса стала мамой в пятый раз: у нее родилась дочь. Звезда сериала «Громовы» раскрыла, какое имя выбрала с мужем для малышки.

Для дочери актриса и ее супруг выбрали старинное греческое имя, которое встречается в русской литературе. Они назвали новорожденную Лукерьей.

«Добро пожаловать в этот мир, Лукерья Алексеевна», — написала 40-летняя артистка в социальных сетях.

Знаменитость призналась, что, когда она родилась, старинные имена были редкостью. Мама решила назвать ее Глафирой, но дедушка был против. Сейчас времена изменились, и мода стала другой: кому-то нравятся более простые имена, а кому-то — уникальные.

Актриса добавила, что у всех ее детей греческие имена, которые встречаются в русской литературе.

Глафира Тарханова состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

Об интересном положении Глафиры Тархановой стало известно в марте на премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Знаменитость появилась на мероприятии в облегающем синем платье, подчеркивающем округлившийся живот.

Ранее актриса Зоя Бербер родила второго ребенка. Актриса стала мамой сына.