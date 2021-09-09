Женщина-нефть: Ким Кардашьян показала, как носить черное с головы до ног

Нью-Йорк сейчас буквально кишит остромодно одетыми селебрити, ведь Неделя моды в самом разгаре. Так, на одной из вечеринок отметилась Ирина Шейк, с которой Канье Уэст закрутил краткосрочный роман после развода с Ким Кардашьян. Отношения завершились так же стремительно, как и начались, но на радикальные изменения модель все же подтолкнули. Недавно Шейк сияла с новой короткой стрижкой и в тесном корсете. Подробности с фото — на Passion.ru.