Женщина-нефть: Ким Кардашьян показала, как носить черное с головы до ног
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
Ким выстроила образ вокруг топа на одно плечо с фигурным вырезом и мантией, эффектно развевающейся во время энергичных дефиле. К нему — перчатка до плеча и ультраоблегающие брюки (в таком же, кстати, блистала на премьере «Северного ветра» Рената Литвинова). Супергеройский образ дополняют легендарные сапоги-чулки Balenciaga Knife, сливающиеся с брюками. Финальные штрихи — зеркальные очки-маска и сумка Hourglass, щедро усыпанная мерцающими кристаллами.
Нью-Йорк сейчас буквально кишит остромодно одетыми селебрити, ведь Неделя моды в самом разгаре. Так, на одной из вечеринок отметилась Ирина Шейк, с которой Канье Уэст закрутил краткосрочный роман после развода с Ким Кардашьян. Отношения завершились так же стремительно, как и начались, но на радикальные изменения модель все же подтолкнули. Недавно Шейк сияла с новой короткой стрижкой и в тесном корсете. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @kimkardashian