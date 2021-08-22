Ирина Шейк и Канье Уэст расстались из-за сосредоточенности рэпера на работе
Едва начавшийся роман модели Ирины Шейк и рэпера Канье Уэста подошел к концу. Зарубежные таблоиды пишут, что пара рассталась после трех месяцев отношений. А причиной стала сосредоточенность супруга Ким Кардашьян на работе. Как уточняет People, из-за этого 44-летний Уэст предпочитал постоянно оставаться в Лос-Анджелесе. Учитывая, что Шейк живет в Нью-Йорке, это подвело пару к необходимости поддерживать отношения на расстоянии. Видимо, роман не выдержал такой проверки.
Фото: Global Look Press
Еще одним обстоятельством, приведшим к расставанию, стали заботы Канье по выстраиванию отношений с детьми. Ранее его жена Ким Кардашьян подала на развод после 7 лет брака и рождения четверых наследников.
К слову, недавно Ким с детьми посетила большой концерт Канье Уэста. После этого споры о возможном воссоединении супругов разгорелись с новой силой. Также на неделе таблоиды отмечали, что Уэста и Кардашьян заметили на совместном обеде в одном из заведений Лос-Анджелеса.
Как бы то ни было, источник People утверждает, что Шейк и Уэст остались в дружеских отношениях, а их роман изначально не предполагал серьезного продолжения.
Фото и видео: Instagram; Pravda Komsomolskaya, John Palmer/MediaPunch via imago-images.de/Global Look Press
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