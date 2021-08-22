Ирина Шейк и Канье Уэст расстались из-за сосредоточенности рэпера на работе

К слову, недавно Ким с детьми посетила большой концерт Канье Уэста. После этого споры о возможном воссоединении супругов разгорелись с новой силой. Также на неделе таблоиды отмечали, что Уэста и Кардашьян заметили на совместном обеде в одном из заведений Лос-Анджелеса.

Как бы то ни было, источник People утверждает, что Шейк и Уэст остались в дружеских отношениях, а их роман изначально не предполагал серьезного продолжения.