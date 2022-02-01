Видно все: Софья Эрнст показала самый горячий кардиган сезона — где его купить

На Софье оказался крошечный кардиган в оттенке мокрого асфальта. Модель настолько коротка, что стоит быть осторожной, поднимая руки. А мы вспоминаем недавний показ Miu Miu, который вернул тренд на укороченный верх и ультранизкую посадку. И Эвелина Хромченко подтвердила, что внимание к прессу в этом году будет повышенным.

Самые модные девушки Instagram вовсю демонстрируют результаты работы в спортзале и вам советуют. Приз за самую цитируемую вещь сезона получает, конечно же, розовый кардиган Jacquemus, который едва держится на бюсте с помощью тонкой золотистой застежки.