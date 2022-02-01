Видно все: Софья Эрнст показала самый горячий кардиган сезона — где его купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
На Софье оказался крошечный кардиган в оттенке мокрого асфальта. Модель настолько коротка, что стоит быть осторожной, поднимая руки. А мы вспоминаем недавний показ Miu Miu, который вернул тренд на укороченный верх и ультранизкую посадку. И Эвелина Хромченко подтвердила, что внимание к прессу в этом году будет повышенным.
Самые модные девушки Instagram вовсю демонстрируют результаты работы в спортзале и вам советуют. Приз за самую цитируемую вещь сезона получает, конечно же, розовый кардиган Jacquemus, который едва держится на бюсте с помощью тонкой золотистой застежки.
Если вы все еще в поисках идеального (и очень горячего) кардигана, который заставит сердца окружающих биться чаще, то вот несколько вариантов. Классные предложения можно найти как в масс-маркете, так и в миддл-сегменте (и выше). Листайте галерею!
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали, кому платье Gucci с экстремально глубоким декольте идет больше: супруге Константина Эрнста Софье или блогеру Наталье Давыдовой. Голосуйте за победительницу модной битвы в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Starface / Пресс-служба / Екатерина Ширинкина (Passion.ru) / Instagram @sofyapavlovna