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Видно все: Софья Эрнст показала самый горячий кардиган сезона — где его купить

Заметили, как школьный кардиган стал чуть ли не самой соблазнительной вещью сезона? Модели-«шторки» и кроп-варианты становятся альтернативами топам зимой и делают все тайное явным. Удачный пример остромодного кардигана показала Софья Эрнст: трендовый трофей она примерила, позируя подруге Илоне Столье. Рассказываем, где купить подобный!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Софья Эрнст

Фото: Globallook

На Софье оказался крошечный кардиган в оттенке мокрого асфальта. Модель настолько коротка, что стоит быть осторожной, поднимая руки. А мы вспоминаем недавний показ Miu Miu, который вернул тренд на укороченный верх и ультранизкую посадку. И Эвелина Хромченко подтвердила, что внимание к прессу в этом году будет повышенным.

Самые модные девушки Instagram вовсю демонстрируют результаты работы в спортзале и вам советуют. Приз за самую цитируемую вещь сезона получает, конечно же, розовый кардиган Jacquemus, который едва держится на бюсте с помощью тонкой золотистой застежки.

Если вы все еще в поисках идеального (и очень горячего) кардигана, который заставит сердца окружающих биться чаще, то вот несколько вариантов. Классные предложения можно найти как в масс-маркете, так и в миддл-сегменте (и выше). Листайте галерею!

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Cult Gaia, 23 105 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали, кому платье Gucci с экстремально глубоким декольте идет больше: супруге Константина Эрнста Софье или блогеру Наталье Давыдовой. Голосуйте за победительницу модной битвы в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Starface / Пресс-служба / Екатерина Ширинкина (Passion.ru) / Instagram @sofyapavlovna

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