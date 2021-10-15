Он вернулся: Эвелина Хромченко назвала самый актуальный тренд из 2000-х
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
И это случилось! Сочетание короткого верха и низкой посадки снова с нами. Хромченко подчеркивает, что тема безупречного пресса снова актуальна, правда, не всегда уместно его демонстрировать. Эксперт призналась, что ненавидит этот силуэт. Тенденция вобрала все то, что мы носили в 2000-х годах: микроюбки, которые не оставляют места для фантазии и открывают нижнее белье, кроп-топы и вариации на тему — кроп-жакеты, короткие толстовки.
Фото: Eastnews
Листаем архивные фото Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Ферги, Кристины Агилеры и вдохновляемся — так мы будем одеваться не только на Хэллоуин. И это уже подтвердила Белла Хадид — главный адепт нулевых в моде.
Фото: Dpa / Globallook
Мужчин на Неделях моды тоже не обделили вниманием: дизайнеры предлагают им носить прозрачные бюстгальтеры, офисные юбки-карандаши и туфли Мэри Джейн на каблуках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Eastnews / Globallook / Instagram