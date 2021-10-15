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Он вернулся: Эвелина Хромченко назвала самый актуальный тренд из 2000-х

Эвелина Хромченко отметила, что эстетика девяностых в современной моде сменилась нулевыми. На подиуме — господство китчевых тенденций, которые мы помним по скандальным клипам Бритни Спирс и гламурным выходам Пэрис Хилтон и ее сестры Ники. В доказательство — показ Miu Miu на Неделе моды в Париже, где Миучча Прада представила тренд, который мы не ждали, но предвещали его возвращение (рано или поздно).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Miu Miu SS'22

Фото: Globallook

И это случилось! Сочетание короткого верха и низкой посадки снова с нами. Хромченко подчеркивает, что тема безупречного пресса снова актуальна, правда, не всегда уместно его демонстрировать. Эксперт призналась, что ненавидит этот силуэт. Тенденция вобрала все то, что мы носили в 2000-х годах: микроюбки, которые не оставляют места для фантазии и открывают нижнее белье, кроп-топы и вариации на тему — кроп-жакеты, короткие толстовки.

Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко

Фото: Eastnews

Листаем архивные фото Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Ферги, Кристины Агилеры и вдохновляемся — так мы будем одеваться не только на Хэллоуин. И это уже подтвердила Белла Хадид — главный адепт нулевых в моде.

Бритни Спирс / Белла Хадид

Бритни Спирс / Белла Хадид

Фото: Dpa / Globallook

Мужчин на Неделях моды тоже не обделили вниманием: дизайнеры предлагают им носить прозрачные бюстгальтеры, офисные юбки-карандаши и туфли Мэри Джейн на каблуках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Eastnews / Globallook / Instagram