Наталья Давыдова и Софья Эрнст в одинаковых платьях Gucci: голосуйте, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Наталья Давыдова успела и фотографам попозировать, и дефиле по центру столицы устроить — без роскошных мехов и пальто. Недаром прошлой зимой главный (и самый стильный) адепт ЗОЖа пугала фолловеров ныряниями в прорубь. Для торжественного гала-ужина Наталья выбрала платье Gucci с экстремально глубоким декольте, стилизованной портупеей и юбкой плиссе, которая «растекалась» по полу, будто жидкое золото. Завершили образ головокружительные шпильки и миниатюрная сумка в форме сердца.
Не так давно такой же наряд мы видели на супруге Константина Эрнста Софье, которая отметила премьеру фильма «Дом Gucci» эффектной фотосессией в пустом кинозале. Голосуйте, кто победит в модном баттле!
Ранее мы обсуждали самые яркие и необычные образы звезд с вечеринки GQ, на которую Ляйсан Утяшева пришла в гламурных «доспехах», а Яна Рудковская — в сияющем комбинезоне Chanel. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Instagram @tetyamotya / @sofyapavlovna