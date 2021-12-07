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Наталья Давыдова и Софья Эрнст в одинаковых платьях Gucci: голосуйте, кто ярче

6 декабря в Москве отгремел масштабный юбилей журнала GQ, на котором были главные сливки звездного олимпа: от Яны Рудковской до Тимати. Среди гостей сияла и популярный блогер Наталья Давыдова, которая не побоялась выйти навстречу вечернему морозу в экстремально открытом платье. Впрочем, его мы видим не впервые — несколькими днями ранее наряд примеряла Софья Эрнст.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Давыдова

Фото: Пресс-служба

Наталья Давыдова успела и фотографам попозировать, и дефиле по центру столицы устроить — без роскошных мехов и пальто. Недаром прошлой зимой главный (и самый стильный) адепт ЗОЖа пугала фолловеров ныряниями в прорубь. Для торжественного гала-ужина Наталья выбрала платье Gucci с экстремально глубоким декольте, стилизованной портупеей и юбкой плиссе, которая «растекалась» по полу, будто жидкое золото. Завершили образ головокружительные шпильки и миниатюрная сумка в форме сердца.

Не так давно такой же наряд мы видели на супруге Константина Эрнста Софье, которая отметила премьеру фильма «Дом Gucci» эффектной фотосессией в пустом кинозале. Голосуйте, кто победит в модном баттле!

Софья Эрнст / Instagram @sofyapavlovna / Фото: @abdullartuev

Ранее мы обсуждали самые яркие и необычные образы звезд с вечеринки GQ, на которую Ляйсан Утяшева пришла в гламурных «доспехах», а Яна Рудковская — в сияющем комбинезоне Chanel. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Instagram @tetyamotya / @sofyapavlovna

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