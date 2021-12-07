Наталья Давыдова и Софья Эрнст в одинаковых платьях Gucci: голосуйте, кто ярче

Наталья Давыдова успела и фотографам попозировать, и дефиле по центру столицы устроить — без роскошных мехов и пальто. Недаром прошлой зимой главный (и самый стильный) адепт ЗОЖа пугала фолловеров ныряниями в прорубь. Для торжественного гала-ужина Наталья выбрала платье Gucci с экстремально глубоким декольте, стилизованной портупеей и юбкой плиссе, которая «растекалась» по полу, будто жидкое золото. Завершили образ головокружительные шпильки и миниатюрная сумка в форме сердца.