Валентин Юдашкин представил коллекцию, несмотря на недопуск к участию в парижской Неделе моды
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Непростая политическая ситуация внесла свои корректировки в привычный уклад: крупные холдинги и отдельные бренды временно приостановили работу на территории Российской Федерации. В Федерации моды также произошли свои изменения: ее президент Ральф Толедано не допустил Валентина Юдашкина к участию в парижской Неделе моды. Думаем, о причинах говорить не стоит, они — на поверхности. Главное — показ все же состоялся в России в режиме онлайн.
В этом сезоне Валентин Юдашкин привнес в линейку прет-а-порте техники, использованные при создании кутюрной коллекции. От haute couture ей достались графичные формы, футуристичные элементы и силуэты, тонко балансирующие между брутальностью и женственностью.
ДНК бренда читается во всем: от мягких драпировок до корсетов. Коллекцией завладели пастельные оттенки: капучино, молочно-белый, небесно-голубой. На контрасте с ними сыграл полуночный черный, разбавленный ультрамариновыми акцентами.
Пресс-служба
Пресс-служба
Кутюрье вновь работал со сложными текстурами и экспериментировал на тему классики и мотивов power dressing. Так, маленькое черное платье стало абсолютно прозрачным и превратилось в главное орудие соблазна, а брючный костюм приобрел маскулинный силуэт и разрезы.
Предыдущая коллекция Валентина Юдашкина была вдохновлена творчеством испанского художника и графика Хуана Миро. Как прошел показ в Париже и чем запомнился — читайте в материале Passion.ru.
Фото и видео: пресс-служба