Валентин Юдашкин представил коллекцию, несмотря на недопуск к участию в парижской Неделе моды

В этом сезоне Валентин Юдашкин привнес в линейку прет-а-порте техники, использованные при создании кутюрной коллекции. От haute couture ей достались графичные формы, футуристичные элементы и силуэты, тонко балансирующие между брутальностью и женственностью.

ДНК бренда читается во всем: от мягких драпировок до корсетов. Коллекцией завладели пастельные оттенки: капучино, молочно-белый, небесно-голубой. На контрасте с ними сыграл полуночный черный, разбавленный ультрамариновыми акцентами.