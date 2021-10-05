Искусство и ода женскому телу: чем запомнился показ Валентина Юдашкина в Париже

В коллекции Valentin Yudashkin легкие пастельные оттенки перекликаются с ультраяркими — насыщенным алым, золотистой охрой и буквально наэлектризованной фуксией. Ключевое место занимает бежевый — символ женского тела. Полотна Миро вдохновили маэстро на создание новых принтов, каждый из которых — оммаж художнику. В главных ролях — струящиеся, почти невесомые материалы: шелковый тюль, шифон, муслин, а также технологичные хлопковые ткани, используемые после вторичной переработки.

Лаконичным классическим формам вторят затейливые силуэты. С одной стороны — безукоризненно скроенные жакеты и брюки-палаццо, с другой — топы с «драматичными» рукавами и мини-платья с бесчисленными драпировками.