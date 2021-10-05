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Искусство и ода женскому телу: чем запомнился показ Валентина Юдашкина в Париже

Валентин Юдашкин представил коллекцию весна-лето 2022 в рамках Недели моды в Париже. Лейтмотивом стало искусство, а вдохновение кутюрье черпал в творчестве испанского художника и графика XX века Хуана Миро. В основе — абстракция, сюрреалистические мотивы, «локальные» цвета и легкость в каждой детали. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Valentin Yudashkin SS'22

Фото: Пресс-служба

В коллекции Valentin Yudashkin легкие пастельные оттенки перекликаются с ультраяркими — насыщенным алым, золотистой охрой и буквально наэлектризованной фуксией. Ключевое место занимает бежевый — символ женского тела. Полотна Миро вдохновили маэстро на создание новых принтов, каждый из которых — оммаж художнику. В главных ролях — струящиеся, почти невесомые материалы: шелковый тюль, шифон, муслин, а также технологичные хлопковые ткани, используемые после вторичной переработки.

Лаконичным классическим формам вторят затейливые силуэты. С одной стороны — безукоризненно скроенные жакеты и брюки-палаццо, с другой — топы с «драматичными» рукавами и мини-платья с бесчисленными драпировками.

Модный марафон этой осени подходит к концу: Недели моды пронеслись над Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем. За главными событиями наблюдал Passion.ru, и о них — по ссылке.

Фото и видео: пресс-служба