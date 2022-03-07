Валентин Юдашкин не будет участвовать в Неделе высокой моды в Париже

28 февраля в Париже началось самое масштабное событие в мире моды. Женская Неделя моды продлится до 8 марта. Свои коллекции в осенне-зимней тематике демонстрируют самые известные модельеры мира. Однако российских представителей в этот раз не допустили к участию.

Организаторы французского показа приняли решение провести Неделю высокой моды без Валентина Юдашкина. Федерация высокой моды заявила, что не позволит модельеру провести дефиле в онлайн-формате, сообщают «РИА Новости».