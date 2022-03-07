Валентин Юдашкин не будет участвовать в Неделе высокой моды в Париже
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ vyudashkin
28 февраля в Париже началось самое масштабное событие в мире моды. Женская Неделя моды продлится до 8 марта. Свои коллекции в осенне-зимней тематике демонстрируют самые известные модельеры мира. Однако российских представителей в этот раз не допустили к участию.
Организаторы французского показа приняли решение провести Неделю высокой моды без Валентина Юдашкина. Федерация высокой моды заявила, что не позволит модельеру провести дефиле в онлайн-формате, сообщают «РИА Новости».
«Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно!» — заявил глава федерации Ральф Толедано.
Напомним, что с 2016 года Валентин Юдашкин борется с онкологией. Свои последние коллекции он создавал, уже будучи тяжелобольным человеком. 58-летний дизайнер не отчаивается и продолжает заниматься любимым делом. Он считает, что красота спасет мир.
Фото: Instagram