С вещами на выход: полный список модных брендов, приостановивших работу в России
Одними из первых российских рынок временно покинули бренды группы H&M — собственно, сам H&M и H&M Home, COS, & Other Stories, Weekday, Monki и Arket, который открыл свой первый магазин в России совсем недавно, в декабре 2021 года. Решение компания озвучила на официальных сайтах.
О затруднениях в торговых отношениях с Россией в данный момент сообщили бренд спортивной одежды Nike и популярный масс-маркет-бренд Mango.
ИКЕА присоединилась к списку. Компания пообещала, что все оформленные и оплаченные до 3 марта заказы будут выполнены.
Фото: Globallook
Доставку в Российскую Федерацию приостановили крупные мультибрендовые онлайн-магазины — Asos, Net-a-Porter и Mr. Porter, Matches Fashion, Yoox, The Outnet и Farfetch. К слову, на территории Крымского полуострова они не работали и ранее, в связи с санкциями.
Приостановлена работа и в сегментах премиум и люкс. О временной паузе в работе сообщили бренды Burberry и Golden Goose. Магазины ювелирного Дома Cartier, принадлежащего швейцарскому холдингу Richemont, объявили о закрытии в Москве и Санкт-Петербурге «по техническим причинам».
Временно не обслуживают клиентов дочерние компании гигантнов LVMH (Louis Vuitton, Hermes, Chanel) и Kering (Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и другие).
Фото: Globallook / Unsplash