С вещами на выход: полный список модных брендов, приостановивших работу в России

Одними из первых российских рынок временно покинули бренды группы H&M — собственно, сам H&M и H&M Home, COS, & Other Stories, Weekday, Monki и Arket, который открыл свой первый магазин в России совсем недавно, в декабре 2021 года. Решение компания озвучила на официальных сайтах.

О затруднениях в торговых отношениях с Россией в данный момент сообщили бренд спортивной одежды Nike и популярный масс-маркет-бренд Mango.

ИКЕА присоединилась к списку. Компания пообещала, что все оформленные и оплаченные до 3 марта заказы будут выполнены.