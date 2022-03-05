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С вещами на выход: полный список модных брендов, приостановивших работу в России

В связи со сложившейся политической ситуацией на Украине иностранные бренды приостановили свою работу на территории Российской Федерации. Компании заявляют о невозможности гарантировать доставку товаров на территорию страны, а также об обеспокоенности положением. Представители утверждают, что что они продолжают поддерживать своих сотрудников.
С вещами на выход: полный список модных брендов, приостановивших работу в России

Одними из первых российских рынок временно покинули бренды группы H&M — собственно, сам H&M и H&M Home, COS, & Other Stories, Weekday, Monki и Arket, который открыл свой первый магазин в России совсем недавно, в декабре 2021 года. Решение компания озвучила на официальных сайтах.

О затруднениях в торговых отношениях с Россией в данный момент сообщили бренд спортивной одежды Nike и популярный масс-маркет-бренд Mango.

ИКЕА присоединилась к списку. Компания пообещала, что все оформленные и оплаченные до 3 марта заказы будут выполнены.

Бутик Chanel в Санкт-Петербурге

Бутик Chanel в Санкт-Петербурге

Фото: Globallook

Доставку в Российскую Федерацию приостановили крупные мультибрендовые онлайн-магазины — Asos, Net-a-Porter и Mr. Porter, Matches Fashion, Yoox, The Outnet и Farfetch. К слову, на территории Крымского полуострова они не работали и ранее, в связи с санкциями.

Приостановлена работа и в сегментах премиум и люкс. О временной паузе в работе сообщили бренды Burberry и Golden Goose. Магазины ювелирного Дома Cartier, принадлежащего швейцарскому холдингу Richemont, объявили о закрытии в Москве и Санкт-Петербурге «по техническим причинам».

Временно не обслуживают клиентов дочерние компании гигантнов LVMH (Louis Vuitton, Hermes, Chanel) и Kering (Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и другие).

Фото: Globallook / Unsplash

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