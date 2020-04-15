«Такая кругленькая»: поклонники Татьяны Навки поздравили ее с новой беременностью
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Фото: Instagram Татьяны Навки
Самоизоляция явно пошла Татьяне Навке на пользу. На свежих фотографиях в своем блоге она выглядит заметно отдохнувшей. А ее появление в шоу «Вечерний Ургант» в подчеркивающем все нюансы фигуры платье и вовсе заставило поклонников заподозрить фигуристку в том, что она скрывает беременность.
«Танечка, Вы ждете ребеночка?», «А животик ростет.....? Это так здорово», «Таня, такая кругленькая. Вам идет», — обсуждают они.
Фото: Instagram Татьяны Навки
Впрочем, Татьяна поспешила опровергнуть эти предположения.
Фото: Instagram Татьяны Навки
Поклонники фигуристки давно ждут от нее хороших новостей. Ее пятилетняя дочь Надя растет умницей и красавицей, занимает первые места на соревнованиях, и фанаты не прочь понаблюдать за ростом еще одного наследника в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова.
Фото и видео: Instagram
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