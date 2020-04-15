«Такая кругленькая»: поклонники Татьяны Навки поздравили ее с новой беременностью

Самоизоляция явно пошла Татьяне Навке на пользу. На свежих фотографиях в своем блоге она выглядит заметно отдохнувшей. А ее появление в шоу «Вечерний Ургант» в подчеркивающем все нюансы фигуры платье и вовсе заставило поклонников заподозрить фигуристку в том, что она скрывает беременность.

«Танечка, Вы ждете ребеночка?», «А животик ростет.....? Это так здорово», «Таня, такая кругленькая. Вам идет», — обсуждают они.