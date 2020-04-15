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«Такая кругленькая»: поклонники Татьяны Навки поздравили ее с новой беременностью

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Татьяна Навка на карантине

Фото: Instagram Татьяны Навки

Белое платье Татьяны Навки спровоцировало очередную волну предположений о ее «интересном положении».

Самоизоляция явно пошла Татьяне Навке на пользу. На свежих фотографиях в своем блоге она выглядит заметно отдохнувшей. А ее появление в шоу «Вечерний Ургант» в подчеркивающем все нюансы фигуры платье и вовсе заставило поклонников заподозрить фигуристку в том, что она скрывает беременность.

«Танечка, Вы ждете ребеночка?», «А животик ростет.....? Это так здорово», «Таня, такая кругленькая. Вам идет», — обсуждают они.

Фото: Instagram Татьяны Навки

Впрочем, Татьяна поспешила опровергнуть эти предположения.

Фото: Instagram Татьяны Навки

Поклонники фигуристки давно ждут от нее хороших новостей. Ее пятилетняя дочь Надя растет умницей и красавицей, занимает первые места на соревнованиях, и фанаты не прочь понаблюдать за ростом еще одного наследника в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова.

Фото и видео: Instagram

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