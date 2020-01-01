В Сети обсуждают редкое фото Татьяны Навки с мужем и дочерью: «Ребенок — зеркало семьи, у вас он очаровательный»

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка не скрывает личную жизнь и часто публикует в блоге семейные фото и видео. Однако снимков, на которых одновременно оказываются она, супруг и их дочь, среди них не так много. «С Новым годом!!!💜💜💜 #peskofamily», — написала она под нежной фотографией с 5-летней Надей и ее папой Дмитрием Песковым.