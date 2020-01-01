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В Сети обсуждают редкое фото Татьяны Навки с мужем и дочерью: «Ребенок — зеркало семьи, у вас он очаровательный»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress

Татьяна Навка поделилась новогодней фотографией с Дмитрием Песковым и их подросшей дочерью.

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка не скрывает личную жизнь и часто публикует в блоге семейные фото и видео. Однако снимков, на которых одновременно оказываются она, супруг и их дочь, среди них не так много. «С Новым годом!!!💜💜💜 #peskofamily», — написала она под нежной фотографией с 5-летней Надей и ее папой Дмитрием Песковым.

«Наконец то встретились, рады за вас», «Ну наконец то все вместе», «Какие же Вы красивые», «Очень красивая семья», «Надюша чудо маленькое такая хорошая», «Доча красотулечка ваша копия», «Доча — вылитая папа», «Ваш папа счастлив, его обнимают две пары женских рук, самых ласковых», «Ребенок — зеркало семьи. А у вас ребенок очаровательный. Пусть так будет всегда», «Татьяна, с Новым годом вашу семью! Будьте счастливы», — обсуждают в комментариях.

Минувшим летом Навка и Песков отметили «льняную свадьбу» — 4-ю годовщину брака.

«Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную совместную историю нашей #peskofamily семьи! Спасибо», — поблагодарила тогда спортсменка.

Фото и видео: instagram

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