passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Первое место»: Татьяна Навка гордится новыми успехами младшей дочери в фигурном катании

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Татьяна Навка с дочкой

Фото: Instagram Татьяны Навки

5-летняя Надя Пескова выиграла соревнования.

Маленькая Надя Пескова — дочь 44-летней фигуристки Татьяны Навки и 51-летнего политика Дмитрия Пескова — делает новые успехи на льду.

«Маленькая фигуристка — Надежда Пескова заняла первое место!!! Мой ангел уверенно делает успехи в фигурном катании! Яблоко от яблони! #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #МатьиДочь #ЯблокоОтЯблони #детство #мойангел #фигурноекатание #1место», — похвасталась мама.

«Ангелочек», «Как вытянулась Надюша и похудела. Видимо, много трудится», «Вот это да! Такая хрупкая, нежная — а уже боец! Поздравляю от души!!!!!», «Умничка», «Мамочкино счастье и гордость», «Какая молодец, умничка, очень похожа на свою красавицу маму», «Будущая олимпийская чемпионка растет», «От осинки не родятся апельсинки. Другого и быть не может молодчина», — поздравляют подписчики.

Пятилетняя Надя занимается фигурным катанием в школе фигурного катания Ильи Авербуха уже полтора года. В мае минувшего года Надя впервые выступила на конкурсе, спустя год — одержала первую победу, и вот — новое «первое место».

Поздравляем!

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!