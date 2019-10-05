«Первое место»: Татьяна Навка гордится новыми успехами младшей дочери в фигурном катании
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Фото: Instagram Татьяны Навки
Маленькая Надя Пескова — дочь 44-летней фигуристки Татьяны Навки и 51-летнего политика Дмитрия Пескова — делает новые успехи на льду.
«Маленькая фигуристка — Надежда Пескова заняла первое место!!! Мой ангел уверенно делает успехи в фигурном катании! Яблоко от яблони! #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #МатьиДочь #ЯблокоОтЯблони #детство #мойангел #фигурноекатание #1место», — похвасталась мама.
«Ангелочек», «Как вытянулась Надюша и похудела. Видимо, много трудится», «Вот это да! Такая хрупкая, нежная — а уже боец! Поздравляю от души!!!!!», «Умничка», «Мамочкино счастье и гордость», «Какая молодец, умничка, очень похожа на свою красавицу маму», «Будущая олимпийская чемпионка растет», «От осинки не родятся апельсинки. Другого и быть не может молодчина», — поздравляют подписчики.
Пятилетняя Надя занимается фигурным катанием в школе фигурного катания Ильи Авербуха уже полтора года. В мае минувшего года Надя впервые выступила на конкурсе, спустя год — одержала первую победу, и вот — новое «первое место».
Поздравляем!
Фото и видео: instagram
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