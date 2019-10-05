«Первое место»: Татьяна Навка гордится новыми успехами младшей дочери в фигурном катании

«Ангелочек», «Как вытянулась Надюша и похудела. Видимо, много трудится», «Вот это да! Такая хрупкая, нежная — а уже боец! Поздравляю от души!!!!!», «Умничка», «Мамочкино счастье и гордость», «Какая молодец, умничка, очень похожа на свою красавицу маму», «Будущая олимпийская чемпионка растет», «От осинки не родятся апельсинки. Другого и быть не может молодчина», — поздравляют подписчики.

Пятилетняя Надя занимается фигурным катанием в школе фигурного катания Ильи Авербуха уже полтора года. В мае минувшего года Надя впервые выступила на конкурсе, спустя год — одержала первую победу, и вот — новое «первое место».

Поздравляем!