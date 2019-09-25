Свободное платье и размышления о счастье и тишине: 44-летняя Татьяна Навка спровоцировала разговоры о своей беременности

«Кто-то готов пиариться на чужих событиях (причем достаточно "близкие люди", пускай это будет на его совести), кто-то помочь и промолчать, а кто-то вечно разглагольствовать и переливать из пустого в порожнее, давая пустые советы ни о чем. В такие моменты я часто вспоминаю поговорку: "Счастье любит тишину!" Правда я бы еще добавила, что тишину любит любой аспект жизни человека, который касается только его. Когда человек захочет с вами поделиться своими счастьем, радостью или горем, то он сделает это, когда захочет или будет готов. В век информационной свободы и технологий, люди забывают, что все мы люди, даже публичные и знаменитые, в первую очередь люди, а потом уже все остальное. И немного человечности, такта, вежливости и воспитания не помешало бы информационным ресурсам и пространствам», — отметила спортсменка.

«Танечка, вы такая элегантная на фото... как будто ждете малыша... Если это так, я держу за вас кулачки. Обожаю вас», «Такая нежная 👼❤️», «Танечка вы в интересном положении? Если да то я за вас рада», «Таня вы беременна?», «Да, кажется Татьяна в ожидании🙏», «Взгляд говорит о том что у вас будет еще ребенок», «Вы беременны!!!», «Молодец Танюша, все правильно. Мы тебя любим», «Очень красиво написано. Пусть все сбудется», — обрадовались поклонники.

«Кто о чем, вшивый о бане! Не беременная я. Жаль, что вы не поняли», — огорчила их Татьяна.