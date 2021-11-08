Светлана Лобода примерила крошечное (и очень нескромное) «платье невесты»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Тайну о личной жизни артистка все же приоткрыла в недавнем интервью, однако личность мужчины, который завоевал ее сердце, так и осталась в тени. Между тем Светлана позирует в эффектном платье из белого кружева, в котором скромный верх компенсирует экстремально короткую длину. Дополнен наряд брутальными черными ботильонами с острыми мысами и щедрым декором в виде многочисленных нитей жемчуга.
Осенью, в рамках Недели моды в Лондоне, бренд Simone Rocha представил целую коллекцию платьев, будто сшитых из бабушкиного тюля. И действительно, дизайнер вдохновлялась традициями — крестильными платьями, перинами и текстилем из старых английских домов. Вердикт однозначен — носить!
Фото: Instagram @lobodaofficial
Ранее мы обсуждали самые нескромные выходы звезд на красную дорожку. 25 интригующих образов ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lobodaofficial