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Светлана Лобода примерила крошечное (и очень нескромное) «платье невесты»

На фоне слухов о романе с миллионером Светлана Лобода повторила слова из собственной песни, надев платье цвета молока. Певица похвасталась фигурой в белом кружеве, а заодно дала мастер-класс на тему сочетания разных текстур в одном наряде. Разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Тайну о личной жизни артистка все же приоткрыла в недавнем интервью, однако личность мужчины, который завоевал ее сердце, так и осталась в тени. Между тем Светлана позирует в эффектном платье из белого кружева, в котором скромный верх компенсирует экстремально короткую длину. Дополнен наряд брутальными черными ботильонами с острыми мысами и щедрым декором в виде многочисленных нитей жемчуга.

Осенью, в рамках Недели моды в Лондоне, бренд Simone Rocha представил целую коллекцию платьев, будто сшитых из бабушкиного тюля. И действительно, дизайнер вдохновлялась традициями — крестильными платьями, перинами и текстилем из старых английских домов. Вердикт однозначен — носить!

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Ранее мы обсуждали самые нескромные выходы звезд на красную дорожку. 25 интригующих образов ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lobodaofficial

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