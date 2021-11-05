Лобода рассказала о том, с чем придется смириться ее любимому мужчине

Популярная российская певица дала интервью Маше Ефросининой, где разоткровенничалась и рассказала о своем новом избраннике.

Светлана сообщила, что со своим мужчиной она состоит в отношениях уже продолжительное время. «Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Я чувствую себя с ним девочкой», — делится личным певица.

Однако не все так гладко в отношениях Лободы с любимым, между ними стоит работа певицы, как и бывало с остальными ее мужчинами в жизни, по словами самой звезды. Перестать заниматься музыкой Светлана не собирается, это важная часть ее жизни. Но отношения с любимым вынуждают идти на компромиссы. «Меня немного ломает, и в силу того, что я его люблю... Никогда такого не говорила. Я уступаю ему», — откровенничает Светлана. И добавляет, что одной из уступок является ее переезд в Европу.

О своих чувствах и особенностях их взаимоотношений исполнительница рассказывает откровенно.

«У меня сильное чувство, эта страсть держится на протяжении долгого времени. Мы работаем над отношениями. У нас у обоих непростые характеры. Мы оба сильные и властные люди. Мне приходится давать заднюю», — делится она.

Однако ее новый мужчина — это не единственный вопрос, который волнует поклонников. Лобода скрывает отца своей 3-летней дочери Тильды. Певица объяснила причину, по которой предпочитает молчать.

«Это моя личная неготовность впускать в свою жизнь людей, которые будут ее обсуждать, которые будут включаться в процесс и которые будут комментировать», — объясняет знаменитость.

По ее мнению, в настоящее время очень большое количество личной информации можно получить о популярных людях при помощи Интернета и она не желает, чтобы ее жизнь была доступна любому желающему.