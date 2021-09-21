Тюль из бабушкиной квартиры стал ярким трендом на Неделе моды в Лондоне

Не так давно Симон Роша стала мамой во второй раз и вдохновение во многом черпала в своем опыте. Работая над коллекцией, дизайнер вдохновлялась крестильными платьями и шалями, вязаными пинетками и хитросплетениями шелковых лент. Даже локация для проведения показа была выбрана таинственная — средневековая церковь Святого Варфоломея Великого в Лондоне.

Новая коллекция — это история о материнских чувствах, семейном уюте, доме. Лифы платьев принимают черты бюстгальтеров для кормления, некоторые из них чем-то напоминают будуарные сорочки, а силуэты и фактуры позаимствованы у старинных перин.

На Неделе моды в Нью-Йорке, предшествующей Лондону, мы заметили вполне жизнеспособные, но далеко не самые однозначные тенденции мужской моды. Дизайнеры настаивают на том, чтобы в осенний гардероб мужчин вошли туфли Мэри Джейн, прозрачные бюстгальтеры и офисные юбки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.