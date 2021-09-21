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Тюль из бабушкиной квартиры стал ярким трендом на Неделе моды в Лондоне

Неделя моды в Лондоне подошла к своему завершению и в списке шоу на финише — показ коллекции Simone Rocha весна-лето 2022. Подиум заполонили многочисленные слои кружева и полупрозрачного тюля, напоминающие уютную обстановку бабушкиной квартиры. Однако дизайнер заложила в них более глубокий, во многом даже личный смысл.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Simone Rocha Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Не так давно Симон Роша стала мамой во второй раз и вдохновение во многом черпала в своем опыте. Работая над коллекцией, дизайнер вдохновлялась крестильными платьями и шалями, вязаными пинетками и хитросплетениями шелковых лент. Даже локация для проведения показа была выбрана таинственная — средневековая церковь Святого Варфоломея Великого в Лондоне.

Новая коллекция — это история о материнских чувствах, семейном уюте, доме. Лифы платьев принимают черты бюстгальтеров для кормления, некоторые из них чем-то напоминают будуарные сорочки, а силуэты и фактуры позаимствованы у старинных перин.

На Неделе моды в Нью-Йорке, предшествующей Лондону, мы заметили вполне жизнеспособные, но далеко не самые однозначные тенденции мужской моды. Дизайнеры настаивают на том, чтобы в осенний гардероб мужчин вошли туфли Мэри Джейн, прозрачные бюстгальтеры и офисные юбки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.