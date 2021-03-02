Яна Рудковская похвасталась новой сумочкой за 315 000 рублей

На этот раз Рудковская вооружилась роскошной стеганой Caro с узнаваемым стеганым узором Cannage и акцентной пряжкой-монограммой. Аксессуар стал главным объектом желания и занял передовые позиции в wish-листах главных модниц мира. Мечта из мягкой телячьей кожи, только-только покинувшая производство в солнечной Италии, вполне осязаема. Купить сумочку, как у Яны Рудковской, можно за круглую сумму в 315 000 рублей.

Истинная роскошь — на зависть хейтерам! Не так давно мы получили модный инсайт из гардероба светской львицы и выяснили, как повторить сразу три из ее образов. А главное — сэкономить целое состояние. Подробнее читайте на Passion.ru.