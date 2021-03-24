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В чем гуляют с детьми Шейк, Хадид, Топурия и другие звездные мамы

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Джиджи Хадид

Фото: Eastnews

У звездных мам есть чему поучиться по части стиля: если трикотаж, то яркий, если oversize, то самый брутальный. Папарацци поймали Джиджи Хадид во время прогулки по улицам Манхэттена. Модель дефилировала с коляской, хвастаясь тренчем затейливого кроя.

Кстати, вариация на тему классического плаща от Moncler все еще в продаже. Модный тренч из нейлона и холщовой ткани, как у Джиджи Хадид, обойдется вам в 118 600 рублей. А вот беременная Хилари Дафф предпочитает одеваться скромнее, делая ставку на комфорт. Для недавнего выхода актриса выбрала базовую трикотажную майку, леггинсы и гранжевые кеды, прошедшие явно не один километр по Лос-Анджелесу. Не спешит взбираться на высокие шпильки и Кети Топурия, ставшая мамой во второй раз в январе 2021 года. Певица носит одежду расслабленных силуэтов, и выглядит в ней максимально стильно.

За модным вдохновением советуем обратиться к хронике образов Ирины Шейк. Каждый ее аутфит для прогулки с дочерью буквально разбирают на детали. Модель то возрождает тренды 90-х, надевая дерзкие кожаные тренчи, то носит армейскую униформу, то «молодеет» с помощью стиля преппи. 4-летняя Лея не отстает от мамы: в арсенале девочки есть масса модных и далеко не бюджетных дизайнерских вещей. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram

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