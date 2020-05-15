В Сети раскрыли тайный смысл нарядов Кейт Миддлтон

На видео Миддлтон появляется то в джемперах расслабленных силуэтов, то нежных платьях и блузках из шифона. Поклонники заметили закономерность: герцогиня меняла наряды в соответствии с цветами радуги — от красного до фиолетового. А кроме того — нашли в этом сакральный смысл. Стилисты подчеркивают, что по нарядам королевской особы видно, что она серьезно воспринимает свои монаршие обязанности. «Кейт использует забавный стилистический трюк передачи особых месседжей аудитории. Своими нарядами и аксессуарами она как бы говорит: «Мы едины» и люди приветствуют ее» — цитирует слова известного стилиста Daily Mail.