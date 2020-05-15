В Сети раскрыли тайный смысл нарядов Кейт Миддлтон
Фото: Eastnews
На видео Миддлтон появляется то в джемперах расслабленных силуэтов, то нежных платьях и блузках из шифона. Поклонники заметили закономерность: герцогиня меняла наряды в соответствии с цветами радуги — от красного до фиолетового. А кроме того — нашли в этом сакральный смысл. Стилисты подчеркивают, что по нарядам королевской особы видно, что она серьезно воспринимает свои монаршие обязанности. «Кейт использует забавный стилистический трюк передачи особых месседжей аудитории. Своими нарядами и аксессуарами она как бы говорит: «Мы едины» и люди приветствуют ее» — цитирует слова известного стилиста Daily Mail.
29 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили девятую годовщину свадьбы. В одном из видео-чатов герцогиня появилась в эксклюзивном ювелирном украшении ручной работы, вероятно, подаренном супругом. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, Instagram
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