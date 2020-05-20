Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время онлайн-конференции

Повторить образы герцогини Кембриджской совсем не трудно, и в этом вы можете убедиться сами. Passion.ru разобрал сразу три стильных выхода Кейт Миддлтон, которые стоит взять на заметку — подробнее по ссылке.

Фото: Globallook, Dpa

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