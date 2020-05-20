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Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время онлайн-конференции

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Кейт Миддлтон

Фото: Dpa

Поклонники вычислили, что Кейт Миддлтон снова вдохновляется архивными нарядами монарших особ. Во время очередной онлайн-конференции 38-летняя герцогиня Кембриджская повторила образ принцессы Дианы.

Миддлтон проводит время в самоизоляции вместе с семьей, при этом не перестает исполнять королевские обязанности. Герцогиня регулярно выходит в прямые эфиры и каждый раз радует поклонников яркими образами. В одном из последних Кейт появилась в пламенно-красном платье с контрастным растительным принтом и белоснежным воротником-стойкой. Наряд от лондонского бренда обошелся монаршей особе £550 (около 49 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), сообщает Daily Mail.

Находчивые поклонники не растерялись и увидели в образе Кейт Миддлтон практически точную копию аутфита принцессы Дианы, в котором она появилась на одном из визитов в рамках королевского тура в Оман в 1986 году.

Повторить образы герцогини Кембриджской совсем не трудно, и в этом вы можете убедиться сами. Passion.ru разобрал сразу три стильных выхода Кейт Миддлтон, которые стоит взять на заметку — подробнее по ссылке.

Фото: Globallook, Dpa

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