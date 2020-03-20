Кейт Миддлтон поймали на копировании образов Сары Джессики Паркер

Именно Сара Джессика Паркер, по всей видимости, стала настоящей иконой стиля для монаршей особы. В одном из публичных аккаунтов в Instagram провели параллель между аутфитами герцогини Кембриджской разных лет и теми, в которых появлялась Сара Джессика Паркер. Вот здесь-то герцогиня и попалась: ее образы напрямую цитируют наряды актрисы. «Стиль в большом городе! От любви к Маккуину, Орле Кили и аутфита в духе жены вампира — зачастую образы Миддлтон и Паркер одинаковы» — отметили свое наблюдение администраторы паблика.