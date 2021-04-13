«Сделала» принца Гарри? 4 выхода королевы Летиции в старом костюме

Костюм из коллекции испанского бренда Roberto Torretta Ее Величество надевала на встречу с королевой Матильдой в Брюсселе в 2018-м, на вручение наград Фонда принцессы Жироны в 2019-м и на один из первых посткарантинных визитов в октябре 2020-го. Не так давно Летиция снова повторила удачный выход, дополнив образ все теми же лодочками в тон и клатчем Carolina Herrera с тиснением под кожу рептилии.

Монаршие особы и первые леди соблюдают дресс-код, но не упускают возможности пойти на модную шалость. Так, Джилл Байден дефилирует по трапу самолета в принтованных колготках и кожаной юбке, а Брижит Макрон щеголяет в «тесных» джинсах. Подробности с фото — на Passion.ru.