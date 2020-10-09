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Королева Летиция произвела фурор выходом в «огненном» костюме трехлетней давности

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Королева Летиция в «огненном» костюме

Фото: Globallook

Королева Летиция отправилась на встречу в Мадриде и буквально сразила публику наповал своим эффектным образом. В наряде 48-летней монаршей особы — идеальное сочетание всего того, что ждало своего звездного часа с гардеробе.

Испанская королева произвела фурор, выйдя в свет в total look пламенного цвета. В основе — безупречно сидящий костюм-двойка с блейзером затейливого кроя и брюками-клеш с эффектными разрезами низов. Пару лет назад Ее Величество уже выгуливала этот наряд из коллекции Roberto Torretta 2017 года, подчеркивает Daily Mail. Летиция решила доказать, что красного много не бывает, и зарифмовала стильную двойку с замшевыми лодочками на головокружительных шпильках и лакированным клатчем-конвертом от Carolina Herrera с тиснением под кожу рептилии. Кстати, на одном из официальных мероприятий в Брюсселе королева появилась с тем же модным арсеналом.

Королева Летиция и королева Матильда в Брюсселе

Фото: Globallook

Летиция не прочь повторить аутфиты прошлых лет. Ранее мы рассказывали, как монаршая особа восхитила публику своим появлением в твидовом платье из масс-маркета, некогда купленном на распродаже за 1500 рублей. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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