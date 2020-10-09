Королева Летиция произвела фурор выходом в «огненном» костюме трехлетней давности

Испанская королева произвела фурор, выйдя в свет в total look пламенного цвета. В основе — безупречно сидящий костюм-двойка с блейзером затейливого кроя и брюками-клеш с эффектными разрезами низов. Пару лет назад Ее Величество уже выгуливала этот наряд из коллекции Roberto Torretta 2017 года, подчеркивает Daily Mail. Летиция решила доказать, что красного много не бывает, и зарифмовала стильную двойку с замшевыми лодочками на головокружительных шпильках и лакированным клатчем-конвертом от Carolina Herrera с тиснением под кожу рептилии. Кстати, на одном из официальных мероприятий в Брюсселе королева появилась с тем же модным арсеналом.