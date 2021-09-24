Сама скромность: Шейк продефилировала по бейсбольному полю в плаще-«палатке»

Еще недавно Джиджи и Ирина закрывали показ Max Mara, а сегодня в том же порядке открыли Boss. Шейк вышла на поле в брюках расслабленного силуэта, уютном джемпере и двойке из жилета и объемного плаща. Хадид, ставшая мамой год назад, щеголяла в приспущенных мини-шортах (с бельем напоказ) и кроп-топе.

Коллекция посвящена бейсболу и впитала дух его родины — Нью-Йорка. В ней спортшик и классика совмещены в идеальных пропорциях — так, чтобы каждый образ идеально вписывался в будничный ритм. В линейке — дутые куртки О-силуэта, двойки на базе свитшотов и джоггеров, расслабленные костюмы в лучших традициях смарт кэжуал.