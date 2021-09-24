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Сама скромность: Шейк продефилировала по бейсбольному полю в плаще-«палатке»

В рамках Недели моды в Милане состоялся фееричный показ BOSS x Russell Athletic. В программе — выход супермоделей, танцы чирлидеров с цветным дымом и оммаж бейсболу. Кстати, шоу состоялось прямо на поле, где по импровизированному подиуму дефилировали Джиджи Хадид и Ирина Шейк — вновь друг за другом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк на показе Boss x Russell Athletic 2.0

Фото: Пресс-служба

Еще недавно Джиджи и Ирина закрывали показ Max Mara, а сегодня в том же порядке открыли Boss. Шейк вышла на поле в брюках расслабленного силуэта, уютном джемпере и двойке из жилета и объемного плаща. Хадид, ставшая мамой год назад, щеголяла в приспущенных мини-шортах (с бельем напоказ) и кроп-топе.

Коллекция посвящена бейсболу и впитала дух его родины — Нью-Йорка. В ней спортшик и классика совмещены в идеальных пропорциях — так, чтобы каждый образ идеально вписывался в будничный ритм. В линейке — дутые куртки О-силуэта, двойки на базе свитшотов и джоггеров, расслабленные костюмы в лучших традициях смарт кэжуал.

Boss x Russell Athletic 2.0

Boss x Russell Athletic 2.0

Фото: Пресс-служба

Недели моды стремительно перемещаются по главным модным столицам, раскрывая ключевые тенденции грядущей весны. На недавнем показе Simone Rocha в Лондоне, например, модели вышли на подиум в платьях из «бабушкиного» тюля, а американские дизайнеры предложили мужчинам носить каблуки и бюстгальтеры. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба