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Ирина Шейк в коже и «дедушкиных» сандалиях «зажгла» на подиуме в Милане

21 сентября стартовала Неделя моды в Милане, и ее, правда, есть за что любить. Во-первых, за традиционно итальянский шик, а во-вторых — за то, что концентрация супермоделей на подиумах зашкаливает. Недавний показ Max Mara, например, закрывали сразу две музы дизайнеров — Джиджи Хадид, которая грозилась завершить модельную карьеру и уйти в бизнес, и Ирина Шейк.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк на показе Max Mara Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Max Mara снова представляет свой взгляд на элегантность, который выражается посредством «чистых» линий и минимализма во всем: от цветовой гаммы до силуэтов. В коллекции — безупречно скроенная база, но с ультрасоблазнительными деталями. Ирина Шейк вышла на подиум в крошечном топе-бандо и юбке-карандаше, а соединил комплект брутальный кожаный блейзер. Спойлер грядущей весны: сандалии «дедушки», чем-то даже напоминающие школьные, снова будут в почете.

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Max Mara Spring 2022 Ready-to-Wear

Max Mara Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Джиджи Хадид, объявлявшая о завершении карьеры, уже неоднократно появлялась на модных шоу. Многим знаменитым мамам-моделям удалось быстро восстановить форму после родов и вернуться к работе. Среди них — Эльза Хоск, Карли Клосс, Коко Роша и другие. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Vogue.com