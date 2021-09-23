Ирина Шейк в коже и «дедушкиных» сандалиях «зажгла» на подиуме в Милане
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Фото: Vogue.com
Max Mara снова представляет свой взгляд на элегантность, который выражается посредством «чистых» линий и минимализма во всем: от цветовой гаммы до силуэтов. В коллекции — безупречно скроенная база, но с ультрасоблазнительными деталями. Ирина Шейк вышла на подиум в крошечном топе-бандо и юбке-карандаше, а соединил комплект брутальный кожаный блейзер. Спойлер грядущей весны: сандалии «дедушки», чем-то даже напоминающие школьные, снова будут в почете.
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Фото: Vogue.com
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Фото: Vogue.com