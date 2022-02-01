Помолодевшая Кристина Орбакайте вышла в свет в черных шелках и стразах

Орбакайте позирует в черной атласной двойке из брюк расслабленного силуэта и рубашки oversize. Лаконичный монохромный комплект разбавляет акцентная деталь — аппликация в виде головы тигра, собранная из мерцающих кристаллов. Эксперты подтвердят: комбинация на удачу выбрана отлично (об этом редакция Passion.ru даже спрашивала энергокоуча).

А вообще пижамный стиль и шелковые костюмы-двойки не прощаются с нами в этом году. Равно как и минимализм и комфорт, заместившие опцию «все лучшее сразу». Место для тигрового принта тоже останется — актуальность тренда подтвердил Александр Васильев.