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Помолодевшая Кристина Орбакайте вышла в свет в черных шелках и стразах

Заметно помолодевшая (и отдохнувшая) Кристина Орбакайте отметила начало восточного Нового года на Карибском побережье Колумбии. Наряд певица подобрала соответствующий, чтобы хозяин 2022-го Черный Водяной Тигр приносил успех. Поэтому в багаже артистки оказался подарок Алики Смеховой из ее коллаборации с локальным московским брендом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @orbakaite_k

Орбакайте позирует в черной атласной двойке из брюк расслабленного силуэта и рубашки oversize. Лаконичный монохромный комплект разбавляет акцентная деталь — аппликация в виде головы тигра, собранная из мерцающих кристаллов. Эксперты подтвердят: комбинация на удачу выбрана отлично (об этом редакция Passion.ru даже спрашивала энергокоуча).

А вообще пижамный стиль и шелковые костюмы-двойки не прощаются с нами в этом году. Равно как и минимализм и комфорт, заместившие опцию «все лучшее сразу». Место для тигрового принта тоже останется — актуальность тренда подтвердил Александр Васильев.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте позволяет себе эксперименты со стилем, и делает это успешно. Не так давно артистка вышла в эфир в абсолютно прозрачном платье и с брутальной цепью на шее. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @orbakaite_k

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