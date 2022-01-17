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Кристина Орбакайте появилась в абсолютно прозрачном платье и с цепью на шее

Кристина Орбакайте поделилась бэкстейдж-фото со съемок музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети». Для выхода в эфир 50-летняя певица пошла на эксперимент с образом и, надо сказать, шалость удалась. Артистка примерила ультрадерзкий образ, который подчеркнул заметно постройневшую фигуру. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @orbakaite_k

Образ выстроен вокруг монохромного черного цвета, но его вряд ли можно назвать скучным — совсем наоборот. Звезда выбрала силуэтное платье из шифона с пышными рукавами и открытой линией плеч. Абсолютно прозрачная ткань и ажурные детали оставили мало места для фантазии, но интригу все же сохранили. Дополняет смелый образ подружки рокера декоративный воротник, увенчанный брутальной золотой цепью-чокером.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @orbakaite_k

Тему соблазнительных аутфитов мы обсуждали ранее и очень подробно. Виновниками торжества стали анималистические мотивы во главе с леопардовым и тигровым принтами. Мы разобрали, как их носят звезды разных возрастных категорий, и какие трюки стоит взять на вооружение. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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