Кристина Орбакайте появилась в абсолютно прозрачном платье и с цепью на шее

Образ выстроен вокруг монохромного черного цвета, но его вряд ли можно назвать скучным — совсем наоборот. Звезда выбрала силуэтное платье из шифона с пышными рукавами и открытой линией плеч. Абсолютно прозрачная ткань и ажурные детали оставили мало места для фантазии, но интригу все же сохранили. Дополняет смелый образ подружки рокера декоративный воротник, увенчанный брутальной золотой цепью-чокером.