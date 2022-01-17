Кристина Орбакайте появилась в абсолютно прозрачном платье и с цепью на шее
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Образ выстроен вокруг монохромного черного цвета, но его вряд ли можно назвать скучным — совсем наоборот. Звезда выбрала силуэтное платье из шифона с пышными рукавами и открытой линией плеч. Абсолютно прозрачная ткань и ажурные детали оставили мало места для фантазии, но интригу все же сохранили. Дополняет смелый образ подружки рокера декоративный воротник, увенчанный брутальной золотой цепью-чокером.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Тему соблазнительных аутфитов мы обсуждали ранее и очень подробно. Виновниками торжества стали анималистические мотивы во главе с леопардовым и тигровым принтами. Мы разобрали, как их носят звезды разных возрастных категорий, и какие трюки стоит взять на вооружение. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram